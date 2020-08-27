Пандемия: COVID-19 диагностировали у более 24 миллионов человек

По состоянию на 26 августа в 213 странах зафиксировано более 24 миллионов случаев заражения, из них 261 000 только за прошедшие сутки.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия, Франция, Украина, Великобритания, Румыния. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 110 085 больных коронавирус, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.

Отметим, что по состоянию на 26 августа в 213 странах зафиксировано 24,3 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 829 665 пациентов, из них 6338 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 16 миллионов человек.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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