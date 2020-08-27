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Американські військові в Сирії повідомили про ДТП за участі бійців Росії

Четвер, 27 серпня 2020, 03:45
Фото: Delil Souleiman

Сполучені Штати заявили, що російські військові в Сирії спровокували ДТП, у ході якого постраждали американські військові.

Джерело: Рада національної безпеки при Білому домі, повідомляє The Guardian. ТАРС

Деталі: Аварія сталася в районі населеного пункту Дерік на північному сході Сирії. Російська техніка врізалася в броньований автомобіль коаліції, внаслідок чого постраждав екіпаж машини.

Дослівно: "Коаліція і Сполучені Штати не прагнуть до ескалації за участю будь-яких національних збройних сил, але сили США завжди зберігають за собою невід'ємне право і обов’язок захищатися від ворожих дій".

Деталі: Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков так прокоментував інформацію про ДТП: "Була телефонна розмова по лінії начальників генштабів".

Теми: СШАРосіяСирія


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