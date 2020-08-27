Американские военные в Сирии сообщили о ДТП с участием бойцов России

Соединенные Штаты заявили, что российские военные в Сирии спровоцировали ДТП, в ходе которого пострадали американские военные.

Источник: Совет национальной безопасности при Белом доме, сообщает The Guardian. ТАСС

Детали: Авария произошла в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии. Российская техника врезалась в бронированный автомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины.

Дословно: "Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации с участием любых национальных вооруженных сил, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищаться от враждебных действий".

Детали: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о ДТП: "Был телефонный разговор по линии начальников генштабов".