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Іран надасть МАГАТЕ доступ до своїх ядерних локацій

Четвер, 27 серпня 2020, 06:21
Іран надасть МАГАТЕ доступ до своїх ядерних локацій

Влада Ірану погодилася допустити експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до двох об’єктів на своїй території для перевірки можливої ядерної діяльності на їх території.

Джерело: заява МАГАТЕ, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Іран добровільно надає доступ до двох локацій, визначених МАГАТЕ, та сприяє верифікаційним діям МАГАТЕ для розв'язання питань, що виникають".

Деталі: У документі стверджується, що "дати доступу МАГАТЕ та проведення верифікаційних дій було погоджено".

Що передувало: У 2019 році МАГАТЕ виявило сліди урану на неоголошеному об’єкті в Ірані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранядерна зброя
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