Иран предоставит МАГАТЭ доступ к своим ядерным локациям

Власти Ирана согласилась допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии в двух объектов на своей территории для проверки возможной ядерной деятельности на их территории.

Источник: заявление МАГАТЭ, сообщает "Укринформ"

Дословно: "Иран добровольно предоставляет доступ к двум локаций, определенных МАГАТЭ, и способствует верификационным действиям МАГАТЭ для решения вопросов, возникающих".

Детали: В документе утверждается, что "дать доступ МАГАТЭ и проведения верификационных действий был согласован".