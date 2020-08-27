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Иран предоставит МАГАТЭ доступ к своим ядерным локациям

Четверг, 27 августа 2020, 06:21

Власти Ирана согласилась допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии в двух объектов на своей территории для проверки возможной ядерной деятельности на их территории.

Источник: заявление МАГАТЭ, сообщает "Укринформ"

Дословно: "Иран добровольно предоставляет доступ к двум локаций, определенных МАГАТЭ, и способствует верификационным действиям МАГАТЭ для решения вопросов, возникающих".

Детали: В документе утверждается, что "дать доступ МАГАТЭ и проведения верификационных действий был согласован".

Темы: Иранядерное оружие


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