Німецькі лікарі Навального попросили у болгар дані про отруєння Гебрева – ЗМІ

Німецькі лікарі, які лікують російського опозиціонера Олексія Навального, запросили у болгарських колег дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева.

Джерело: видання Der Spiegel, яке спільно з групою Bellingcat провело своє розслідування; Ліга.net

Деталі: На думку журналістів, медики з клініки Charité в Берліні могли припустити, що обох отруїли схожими речовинами, куди входять деякі інсектициди, нервово-паралітичні токсини на кшталт "Новачка" й зарину, а також інші речовини.

Поки що робоча версія німецьких лікарів: політика могли отруїти якимось із інгібіторів холінестерази (органофосфати туди також входять).

Довідка: Навесні 2015 року в Болгарії сталися два замахи на бізнесмена Гебрева, в якому влада країни звинуватила РФ. Журналісти з'ясували, що за замахом стоїть ГУ ГШ РФ (колишнє ГРУ). Гебрев займався поставками зброї в Україну.

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