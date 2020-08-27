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Німецькі лікарі Навального попросили у болгар дані про отруєння Гебрева – ЗМІ

Четвер, 27 серпня 2020, 08:28

Німецькі лікарі, які лікують російського опозиціонера Олексія Навального, запросили у болгарських колег дані про отруєння бізнесмена Омеляна Гебрева.

Джерело: видання Der Spiegel, яке спільно з групою Bellingcat провело своє розслідування; Ліга.net

Деталі: На думку журналістів, медики з клініки Charité в Берліні могли припустити, що обох отруїли схожими речовинами, куди входять деякі інсектициди, нервово-паралітичні токсини на кшталт "Новачка" й зарину, а також інші речовини.

Поки що робоча версія німецьких лікарів: політика могли отруїти якимось із інгібіторів холінестерази (органофосфати туди також входять).

Довідка: Навесні 2015 року в Болгарії сталися два замахи на бізнесмена Гебрева, в якому влада країни звинуватила РФ. Журналісти з'ясували, що за замахом стоїть ГУ ГШ РФ (колишнє ГРУ). Гебрев займався поставками зброї в Україну.

Передісторія:

  • 20 серпня 2020 року російський опозиціонер Навальний летів до Москви з Томська, коли в салоні літака йому стало зле. Борт екстрено сів в Омську, політика госпіталізували у важкому стані з отруєнням. Соратники вважають, що його отруїли отрутою в чаї.
  • Навальний опинився у комі на апараті ШВЛ. Лікарі РФ заявляли, що він "нетранспортабельний", але за пару днів усе ж відпустили його на лікування до ФРН. Невідомо, чи вийшов він із коми.
  • 26 серпня медики Омської області РФ опублікували лист, де заявили, що "неможливо заперечувати" порятунок Навального омськими лікарями. Також стверджується, що лікарям цієї лікарні "надходять погрози".

Теми: НавальнийНімеччинаБолгаріяРосія


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