Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – СМИ

Четверг, 27 августа 2020, 08:28

Немецкие врачи, которые лечат российского оппозиционера Алексея Навального, запросили у болгарских коллег данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева.

Источник: издание Der Spiegel, которое совместно с группой Bellingcat провело свое расследование; Лига.net

Детали: По мнению журналистов, медики из клиники Charité в Берлине могли предположить, что обоих отравили похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде "Новичка" и зарина, а также другие вещества.

Пока что рабочая версия немецких врачей: политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы (органофосфаты туда также входят).

Справка: Весной 2015 года в Болгарии произошло два покушения на бизнесмена Гебрева, в котором власти страны обвинили РФ. Журналисты выяснили, что за покушением стоит ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ). Гебрев занимался поставками оружия в Украину.

Предыстория:

  • 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
  • Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ. Неизвестно, вышел ли он из комы.
  • 26 августа медики Омской области РФ опубликовали письмо, где заявили, что "невозможно отрицать" спасение Навального омскими врачами. Также утверждается, что врачам этой больницы "поступают угрозы".

Темы: НавальныйГерманияБолгарияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

фото, видеоВ Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле

Новости 26 августа: карантин до ноября, закрытие границ

фото, обновленоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит по мячу

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Навальный
Генсек НАТО верит выводам немецких медиков об отравлении Навального
Отравление Навального: премьер Британии обещает приложить усилия для наказания виновных
США предупредили РФ о возможных санкциях из-за Навального
Последние новости
09:25
В Украине ввели RAB-тарифы в сфере энергетики
09:10
Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор
08:55
Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных
08:28
Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – СМИ
08:00
Главные новости среды и ночи: карантин до ноября, закрытие границ
07:03
За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"
06:21
Иран предоставит МАГАТЭ доступ к своим ядерным локациям
05:01
В работе Twitter произошел сбой
03:45
Американские военные в Сирии сообщили о ДТП с участием бойцов России
02:36
Пандемия: COVID-19 диагностировали у более 24 миллионов человек
Все новости...