Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – СМИ

Немецкие врачи, которые лечат российского оппозиционера Алексея Навального, запросили у болгарских коллег данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева.

Источник: издание Der Spiegel, которое совместно с группой Bellingcat провело свое расследование; Лига.net

Детали: По мнению журналистов, медики из клиники Charité в Берлине могли предположить, что обоих отравили похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде "Новичка" и зарина, а также другие вещества.

Пока что рабочая версия немецких врачей: политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы (органофосфаты туда также входят).

Справка: Весной 2015 года в Болгарии произошло два покушения на бизнесмена Гебрева, в котором власти страны обвинили РФ. Журналисты выяснили, что за покушением стоит ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ). Гебрев занимался поставками оружия в Украину.

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