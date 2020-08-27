Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – СМИ
Немецкие врачи, которые лечат российского оппозиционера Алексея Навального, запросили у болгарских коллег данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева.
Источник: издание Der Spiegel, которое совместно с группой Bellingcat провело свое расследование; Лига.net
Детали: По мнению журналистов, медики из клиники Charité в Берлине могли предположить, что обоих отравили похожими веществами, куда входят некоторые инсектициды, нервно-паралитические токсины вроде "Новичка" и зарина, а также другие вещества.
Пока что рабочая версия немецких врачей: политика могли отравить каким-то из ингибиторов холинэстеразы (органофосфаты туда также входят).
Справка: Весной 2015 года в Болгарии произошло два покушения на бизнесмена Гебрева, в котором власти страны обвинили РФ. Журналисты выяснили, что за покушением стоит ГУ ГШ РФ (бывшее ГРУ). Гебрев занимался поставками оружия в Украину.
Предыстория:
- 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
- Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ. Неизвестно, вышел ли он из комы.
- 26 августа медики Омской области РФ опубликовали письмо, где заявили, что "невозможно отрицать" спасение Навального омскими врачами. Также утверждается, что врачам этой больницы "поступают угрозы".