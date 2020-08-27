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Кулеба та новий глава МЗС Польщі провели першу розмову

Четвер, 27 серпня 2020, 09:10

лава МЗС України провів першу телефону розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС України.

Дмитро Кулеба привітав польського колегу з призначенням на посаду та запросив здійснити візит до України.

"Новопризначений міністр закордонних справ Польщі висловив переконаність у майбутній плідній співпраці задля успішного розвитку українсько-польських відносин. Він підкреслив, що розмова з українським колегою стала однією з перших його телефонних розмов, що вказує на важливість відносин між двома державами", - повідомляє пресслужба МЗС України. 

Зазначається, що міністри підтвердили важливість співпраці України, Польщі та Литви у рамках "Люблінського трикутника" та його зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії. 

Нагадаємо, Збігнєв Рау був призначений главою МЗС Польщі наприкінці минулого тижня, замінивши на цій посаді Яцека Чапутовича.

Детальніше про нового міністра читайте у матеріалі: "Противник ЛГБТ та Євросоюзу": чого чекати від нового очільника МЗС Польщі.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСПольща


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