Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор

Глава МИД Украины и новый министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провели первый телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Украины.

Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу с назначением на должность и пригласил осуществить визит в Украину.

"Новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве ради успешного развития украинского-польских отношений. Он подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами", - сообщает пресс служба МИД Украины.

Отмечается, что министры подтвердили важность сотрудничества Украины, Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника" и его укрепление в качестве важного регионального формата взаимодействия.

Напомним, Збигнев Рау был назначен главой МИД Польши в конце прошлой недели, сменив на этой должности Яцека Чапутовича.

Подробнее о новом министре читайте в материале: "Противник ЛГБТ и Евросоюза": чего ждать от нового главы МИД Польши.