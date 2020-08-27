ФСБ заявляє, що затримала українського шпигуна в ракетних військах РФ
Четвер, 27 серпня 2020, 09:55
Федеральна служба безпеки Росії заявила, що заарештувала військового Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який нібито передавав секретні дані Міноборони України.
Джерело: ФСБ Росії
Дослівно: "У місті Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав у головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, які становлять державну таємницю".
Деталі: Затриманому в РФ загрожує до 20 років колонії за статтею "Державна зрада".
Військового взяли під варту.
Інші подробиці не уточнюються.