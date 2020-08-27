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ФСБ заявляє, що затримала українського шпигуна в ракетних військах РФ

Четвер, 27 серпня 2020, 09:55

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що заарештувала військового Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який нібито передавав секретні дані Міноборони України.

Джерело: ФСБ Росії

Дослівно: "У місті Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав у головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, які становлять державну таємницю".

Деталі: Затриманому в РФ загрожує до 20 років колонії за статтею "Державна зрада".

Військового взяли під варту.

Інші подробиці не уточнюються.

Теми: ФСБРосіяУкраїнашпигунство


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