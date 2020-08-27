ФСБ заявляет, что задержала украинского шпиона в ракетных войсках РФ
Четверг, 27 августа 2020, 09:55
Федеральная служба безопасности России заявила, что арестовала военного Ракетных войск стратегического назначения РФ, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ России
Дословно: "В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения".
Детали: Задержанному в РФ человеку грозит до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".
Его заключили под стражу.
Другие подробности не уточняются.