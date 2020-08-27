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ФСБ заявляет, что задержала украинского шпиона в ракетных войсках РФ

Четверг, 27 августа 2020, 09:55

Федеральная служба безопасности России заявила, что арестовала военного Ракетных войск стратегического назначения РФ, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ России

Дословно: "В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения".

Детали: Задержанному в РФ человеку грозит до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".

Его заключили под стражу.

Другие подробности не уточняются.

Темы: ФСБРосcияУкраинашпионаж


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