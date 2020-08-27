Голова МОЗ розповів, як на карантині працюватимуть школи

Школи під час адаптивного карантину працюватимуть у зеленій, жовтій і помаранчевій зонах епідемічної небезпеки, у зеленій і жовтій вчителі можуть працювати без масок, також від носіння масок звільнили дітей молодших класів.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 27 серпня

Деталі: Навчання буде відбуватися у всіх школах України, за винятком шкіл, які знаходяться у зонах із червоним рівнем епідемічної небезпеки, де багато хворих за останні 14 днів.

У зелених та жовтих зонах вчителі у класі можуть працювати без масок за умови дотримання відповідної дистанції або з використанням захисного щитка.

Учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без захисної маски. Степанов пояснив, що услідкувати за маленькими дітьми важко, ВООЗ не рекомендує для них маски, та й хворіє на COVID ця категорія дітей менше.

МОЗ рекомендує мінімальне пересування учнів між класами. Якщо є можливість – проводити заняття максимально в одному класі.

Антисептики мають стояти на вході до школи. Дітям рекомендують мити руки з милом після кожного уроку.

Пряма мова Степанова: "Ми рекомендуємо, щоб були розроблені маршрути учнів у школах, щоб вони були максимально зручні.

Зазвичай у школі є не один вхід і вихід. Ми рекомендуємо максимально відкрити всі входи і виходи, розробити маршрути, щоб, наприклад, діти з молодших класів заходили через один вхід, діти старших класів – через інший вхід, щоб вони не перетиналися при заході, щоб не було скупчення дітей.

Ми рекомендуємо розпочинати уроки в різний час – буквально з 15-хвилинним "кроком". Такі дії зменшують кількість контактів між учнями.

Усі без винятку працівники школи повинні проходити температурний скринінг, коли вони заходять до школи. При будь-яких ознаках коронавірусної хвороби, при будь-яких симптомах краще взагалі не приходити в школу, а якщо вони виявлені – то треба звернутися до лікаря і покинути школу".

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Нагадаємо: Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня, при цьому по всій країні заборонив проведення дискотек, роботу нічних клубів, роботу закладів харчування із розвагами, проведення концертів (крім тих, які проводять профільні заклади культури).

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