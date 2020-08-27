В уряді пояснили особливості відновлення роботи КПВВ на межі з окупованими землями

Іноземці, які мають намір перетнути адмінмежу з окупованим Кримом чи на територію окремих районів Донецької і Луганської областей повинні мати страховий поліс, а всі, хто прибуває з окупованих територій, повинні піти на самоізоляцію.

Джерело: пресслужба МінТОТ

Дослівно: "Іноземці та особи без громадянства, які мають на меті потрапити на підконтрольну уряду територію України через КПВВ на ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя або потрапити до ТОТ України, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією – партнером".

Деталі: Також всі громадяни, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію.

Дострокове припинення самоізоляції можливе якщо людина одержить негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тест необхідно провести після виїзду з тимчасово окупованих територій.

Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з ТОТ, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дія", якщо застосунок неможливо встановити, то особа підлягає обсервації.

При цьому самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

КПВВ на межі з окупованим Кримом відновлять роботу з 00:00 29 серпня 2020 року. Вони працюватимуть у звичному режимі.

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