Кабмин объяснил особенности восстановления работы КПВВ на границе с оккупированными землями

Иностранцы, которые намерены пересечь админграницу с оккупированным Крымом или на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны иметь страховой полис, а все, кто прибывает из оккупированных территорий, должны пойти на самоизоляцию.

Источник: пресс-служба МинТОТ

Дословно: "Иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на ТОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополя или попасть в ТОТ Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и который действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером".

Детали: Также все граждане, прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию.

Досрочное прекращение самоизоляции возможно, если человек получит отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Тест необходимо провести после выезда из временно оккупированных территорий.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с ТОТ, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дія", если приложение невозможно установить, то человек подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

КПВВ на границе с оккупированным Крымом возобновят работу с 00:00 29 августа 2020 года. Они будут работать в обычном режиме.

Напомним: