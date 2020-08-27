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У Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності

Четвер, 27 серпня 2020, 11:50
У Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності

В Офісі президента пояснили, чому пісенне попурі, яке виконувалось у центрі Києва у День Незалежності, не порушує авторські права.

Джерело: ОП у Facebook

Дослівно: "24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення".

Деталі: В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності»

З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 серпня 2020 р.

ОП опублікував відео, де автори пісень вказуються, проте 24 серпня по телебаченню таких вказівок не було.

 

Нагадаємо: Деяким людям у соцмережах не сподобалось шоу, яке влада влаштувала у Києві до Дня Незалежності. Зокрема, закидали, що там виконувались чужі пісні без згоди авторів.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДень НезалежностіКиївкультура
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