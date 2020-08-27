У Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності

В Офісі президента пояснили, чому пісенне попурі, яке виконувалось у центрі Києва у День Незалежності, не порушує авторські права.

Джерело: ОП у Facebook

Дослівно: "24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення".

Деталі: В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності» З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 серпня 2020 р.

Нагадаємо: Деяким людям у соцмережах не сподобалось шоу, яке влада влаштувала у Києві до Дня Незалежності. Зокрема, закидали, що там виконувались чужі пісні без згоди авторів.