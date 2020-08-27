Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності

Четвер, 27 серпня 2020, 11:50

В Офісі президента пояснили, чому пісенне попурі, яке виконувалось у центрі Києва у День Незалежності, не порушує авторські права.

Джерело: ОП у Facebook

Дослівно: "24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення".

Деталі: В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності»

З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 серпня 2020 р.

Нагадаємо: Деяким людям у соцмережах не сподобалось шоу, яке влада влаштувала у Києві до Дня Незалежності. Зокрема, закидали, що там виконувались чужі пісні без згоди авторів.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДень НезалежностіКиївкультура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ установив новий антирекорд по COVID-19

відеоУ Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності

Голова МОЗ розповів, як на карантині працюватимуть школи

"Нафтогаз" почав підвищувати ціни на газ для населення

Антирекорд смертей від COVID в Україні і знову майже дві тисячі хворих

фото, відеоУ Мінську силовики розігнали акцію, а частину людей закрили у костелі

Усі новини...
Зеленський
Заступник Помпео запевнив Зеленського, що Україна має двопартійну підтримку США
В ОПУ кажуть, що Зеленський запізнився на матч через розмову з Помпео
У Кривому Розі затримали футбольний матч. Чекали, поки Зеленський копне м'яча
Останні новини
12:43
МОЗ надав вишам рекомендації, як захистити студентів від коронавірусу
12:41
У МОЗ назвали три міста, де може посилитись епідемія коронавірусу
12:35
У РФ почали перевіряти маршрут Навального: отрути поки не знайшли
12:22
Україна та Німеччина започаткували енергетичне партнерство
12:20
6 ініціатив, яких очікує бізнес від нового голови "Укрзалізниці"
12:07
П'ятниця буде без спеки, в суботу потепліє
12:06
Курс валют на 27 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:54
Київ установив новий антирекорд по COVID-19
11:50
відеоУ Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності
11:49
Єврокомісар закликав Кіпр розслідувати схему "золотих паспортів" для корупціонерів
Усі новини...