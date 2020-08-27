У Зеленского высказались в защиту песнопений в День Независимости

В офисе президента объяснили, почему песенное попурри, которое исполнялось в центре Киева в День Независимости, не нарушает авторские права.

Источник: ОП в Facebook

Дословно: "24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования".

Детали: В ОП отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции была указана ссылка на автора музыкального произведения.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності» З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 серпня 2020 р.

ОП опубликовал видео, где авторы песен указываются, однако 24 августа по телевидению таких указаний не было.

Напомним: Некоторым людям в соцсетях не понравилось шоу, которое власть устроила в Киеве ко Дню Независимости. В частности, звучали упреки, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.