У Зеленского высказались в защиту песнопений в День Независимости

В офисе президента объяснили, почему песенное попурри, которое исполнялось в центре Киева в День Независимости, не нарушает авторские права.

Источник: ОП в Facebook

Дословно: "24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования".

Детали: В ОП отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции была указана ссылка на автора музыкального произведения.

З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на... Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 серпня 2020 р.

Напомним: Очень многим людям в соцсетях не понравилось шоу, которое власть устроила в Киеве ко Дню Независимости. В частности, звучали упреки, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.