П'ятниця буде без спеки, в суботу потепліє

У п'ятницю в Україні буде переважати помірно-тепла погода, в суботу потепліє.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В північних та більшості східних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території країни - без опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, в південній частині 25-30°.

У Києві 28 серпня без опадів; температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

У суботу по всій Україні без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°, на півдні країни 26-31°.

У столиці 29 серпня - без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

Додатково: 27 серпня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-25°, в Дніпрі в межах Києва 22°.