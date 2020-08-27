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П'ятниця буде без спеки, в суботу потепліє

Четвер, 27 серпня 2020, 12:07
П'ятниця буде без спеки, в суботу потепліє
Olena Ro

У п'ятницю в Україні буде переважати помірно-тепла погода, в суботу потепліє.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В північних та більшості східних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території країни - без опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, в південній частині 25-30°.

У Києві 28 серпня без опадів; температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

У суботу по всій Україні без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°, на півдні країни 26-31°.

У столиці 29 серпня - без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

Додатково: 27 серпня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-25°, в Дніпрі в межах Києва 22°.

Теми: погода
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