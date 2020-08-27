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Пятница будет без жары, в субботу потеплеет

Четверг, 27 августа 2020, 12:07
Olena Ro

В пятницу в Украине будет преобладать умеренно-теплая погода, в субботу потеплеет.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В северных и большинстве восточных областей местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории страны - без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 19-24°, в южной части 25-30°.

В Киеве 28 августа без осадков; температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

В субботу по всей Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 24-29°, на юге страны 26-31°.

В столице 29 августа - без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

Дополнительно: 27 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Темы: погода


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