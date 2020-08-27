Естонія запроваджує санкції проти білоруських посадовців

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив постанову, представлену главою МЗС, якою вводиться заборона на в'їзд до країни для осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів президента Білорусі і пов'язані з цим порушення прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Народ Республіки Білорусь має право сам вільно вибирати своє майбутнє, він ясно висловив волю до демократичних змін. Єдина можливість для цього - дійсно вільні і незалежні вибори", - сказав прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

За його словами, мета фокусних санкцій Естонії - засудити фальсифікацію результатів виборів і насильство проти мирних демонстрантів, а також забезпечити, щоб відповідальні за це особи не могли в'їхати до Естонії.

Постанова естонського уряду набере чинності в загальному порядку. Після цього список конкретних осіб, що підпадають під санкції, наказом затвердить міністр закордонних справ.

Санкції вводяться координовано з Латвією і Литвою. До введення адресних санкцій зараз готується і Європейський Союз.

МЗС Литви, зі свого боку, запропонувало запровадити національні санкції щодо понад сотні білоруських чиновників.