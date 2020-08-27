Эстония вводит санкции против белорусских чиновников

Правительство Эстонии на заседании в четверг принял постановление, представленное главой МИД, которым вводится запрет на въезд в страну для лиц, ответственных за фальсификацию выборов президента Беларуси и связанные с этим нарушения прав человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Народ Республики Беларусь вправе сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого - действительно свободные и независимые выборы", - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По его словам, цель фокусных санкций Эстонии - осудить фальсификации результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов, а также, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию.

Постановление эстонского правительства вступит в силу в общем порядке. После этого список конкретных лиц, подпадающих под санкции, приказом утвердит министр иностранных дел.

Санкции вводятся скоординировано с Латвией и Литвой. К введению адресных санкций сейчас готовится и Европейский Союз.

МИД Литвы, со своей стороны, предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников.