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Єгипет запровадив додаткові вимоги до туристів щодо тесту на коронавірус

Четвер, 27 серпня 2020, 16:38

Міністерство охорони здоров'я Єгипту оприлюднило додаткові вимоги до сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який буде обов’язковим для в’їзду в країну з 1 вересня.

Джерело: Державна прикордонна служба, посольство України в Єгипті

Деталі: З 1 вересня 2020 всі без виключення громадяни віком від 6 років, включно із громадянами Єгипту, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

- Сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;
- Сертифікат має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії;
- Сертифікат не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;
- Сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту;
- У сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських та повітряних суден, які прибуватимуть до АРЄ, не звільняються від дотримання вказаних вимог. Проведення ПЛР-тестів (на борту судна чи після сходження на берег) для цієї категорії осіб має узгоджуватись агентською компанію з обслуговування суден із МОЗ АРЄ.

Громадяни, у яких буде відсутній необхідний сертифікат, не будуть допущені до перетину державного кордону Єгипту до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ та без обов’язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ АРЄ лабораторії.

Українська правда
Теми: коронавірусЄгипет


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