Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єгипет запровадив додаткові вимоги до туристів щодо тесту на коронавірус

Четвер, 27 серпня 2020, 16:38
Єгипет запровадив додаткові вимоги до туристів щодо тесту на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я Єгипту оприлюднило додаткові вимоги до сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який буде обов’язковим для в’їзду в країну з 1 вересня.

Джерело: Державна прикордонна служба, посольство України в Єгипті

Деталі: З 1 вересня 2020 всі без виключення громадяни віком від 6 років, включно із громадянами Єгипту, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

- Сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;
- Сертифікат має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії;
- Сертифікат не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;
- Сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту;
- У сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських та повітряних суден, які прибуватимуть до АРЄ, не звільняються від дотримання вказаних вимог. Проведення ПЛР-тестів (на борту судна чи після сходження на берег) для цієї категорії осіб має узгоджуватись агентською компанію з обслуговування суден із МОЗ АРЄ.

Громадяни, у яких буде відсутній необхідний сертифікат, не будуть допущені до перетину державного кордону Єгипту до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ та без обов’язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ АРЄ лабораторії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЄгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: