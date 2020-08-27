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Египет ввел дополнительные требования к туристам насчет теста на коронавирус

Четверг, 27 августа 2020, 16:38
Египет ввел дополнительные требования к туристам насчет теста на коронавирус

Министерство здравоохранения Египта обнародовало дополнительные требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который будет обязательным для въезда в страну с 1 сентября.

Источник: Государственная пограничная служба, посольство Украины в Египте

Детали: С 1 сентября 2020 года все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, соответствующий следующим требованиям:

- Сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
- Сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории;
- Сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или поправок;
- Сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;
- В сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в АРЕ, не освобождаются от соблюдения указанных требований. Проведение ПЦР-тестов (на борту судна или после схода на берег) для этой категории лиц должно согласовываться агентской компании по обслуживанию судов с Минздравом АРЕ.

Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы Египта до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории.

Украинская правда
Темы: коронавирусЕгипет
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