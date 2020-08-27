Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Египет ввел дополнительные требования к туристам насчет теста на коронавирус

Четверг, 27 августа 2020, 16:38

Министерство здравоохранения Египта обнародовало дополнительные требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который будет обязательным для въезда в страну с 1 сентября.

Источник: Государственная пограничная служба, посольство Украины в Египте

Детали: С 1 сентября 2020 года все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, соответствующий следующим требованиям:

- Сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
- Сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории;
- Сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или поправок;
- Сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;
- В сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в АРЕ, не освобождаются от соблюдения указанных требований. Проведение ПЦР-тестов (на борту судна или после схода на берег) для этой категории лиц должно согласовываться агентской компании по обслуживанию судов с Минздравом АРЕ.

Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы Египта до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории.

Украинская правда
Темы: коронавирусЕгипет


powered by lun.ua
Главное сегодня

В борту танкера "Делфи" огромная пробоина: туда можно заплыть на лодке

Россия рефинансирует 1 миллиард долларов беларусского долга - Лукашенко

Путин допускает вторжение российских силовиков в Беларусь

фото, видеоОП отредактировал видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения

В Минздраве назвали три города, где может усилиться эпидемия коронавируса

Киев установил новый антирекорд по COVID-19

Все новости...
коронавирус
Путин рассказал о состоянии дочери, на которой испытал российскую вакцину от COVID-19
На Киевщине могут усилить карантин
МОЗ дал вузам рекомендации, как защитить студентов от коронавируса
Последние новости
17:10
фотоСБУ "прикрыла" пирамиду B2B jewelry: 600 тысяч граждан вложили туда около $250 млн
17:08
МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявления Лукашенко
16:48
Убытки на 58 миллионов: СБУ разоблачила схему с тепловозами "Укрзализныци"
16:47
"Слуги народа" хотят разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП
16:46
28 августа Маск представит чип для мозга Neuralink
16:38
Египет ввел дополнительные требования к туристам насчет теста на коронавирус
16:18
Для 1-4 классов маски в школе необязательны, но это не значит, что носить их не надо – ЦОС
16:05
В борту танкера "Делфи" огромная пробоина: туда можно заплыть на лодке
16:01
Новый глава УЗ рассказал, как хочет оптимизировать количество сотрудников компании
15:48
На Киев идет гроза
Все новости...