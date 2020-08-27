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МЗС Польщі викликало посла Білорусі після заяви Лукашенка

Четвер, 27 серпня 2020, 17:08

До міністерства закордонних справ Польщі викликали посла Білорусі через неодноразові і безпідставні звинувачення білоруської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з неодноразовими необґрунтованими звинуваченнями влади Білорусі на адресу Польщі сьогодні на 15.00 в МЗС Польщі був викликаний посол Республіки Білорусь" - написав у Twitter заступник глави МЗС Польщі Марті Пшидач.

Нагадаємо, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що проти країни почалась "дипломатична бійня на найвищому рівні" і пообіцяв не віддати Польщі Гродненську область.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - сказав Лукашенко.

Теми: БілорусьПольщаЛукашенкодипломатичні відносини
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