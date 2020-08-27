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МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявления Лукашенко

Четверг, 27 августа 2020, 17:08

В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Беларуси из-за неоднократных и безосновательные обвинения белорусских властей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня на 15.00 в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", - написал в Twitter заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Напомним, Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что против страны началась "дипломатическая бойня на высшем уровне" и пообещал не отдавать Польше Гродненскую область.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - сказал Лукашенко.

Темы: БеларусьПольшаЛукашенкодипломатические отношения


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