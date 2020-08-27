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Уряд обіцяє розширити категорії іноземців, яким дозволять в'їзд після закриття кордону

Четвер, 27 серпня 2020, 18:20

Уряд України надав роз’яснення щодо заборони на в’їзд для окремих категорій іноземних громадян, яка почне діяти з 29 серпня, з якого виходить, що перелік винятків розшириться. 

Як повідомляє "Європейська правда", уточнення у своєму Telegram-каналі оприлюднив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, у четвер уряд вирішив на місяць обмежити в’їзд іноземців до України - щоб запобігти швидкому поширенню коронавірусу. 

Згідно з поясненням Кабміну, опублікованим Шмигалем, уряд вирішив розширити список в’їзних осіб. Зокрема, до нього додадуть іноземців, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. 

 

Як анонсувалося раніше, в’їзд буде дозволений особам, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб; особам, які навчаються в Україні чи проходять військову службу в ЗСУ; особам, які постійно проживають на території України та мають відповідну посвідку; біженцям або особам, які потребують додаткового захисту; дипломатам, працівникам консульських установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей або особам, які прибувають на запрошення МЗС України.

В’їхати зможуть також водії та/або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад; діячі культури, що прибувають за запрошення закладу культури; інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру"; спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях; особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації; особи, які прибувають на лікування.

Читайте детальніше: Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців



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