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Кабмин обещает расширить категории иностранцев, которым разрешат въезд после закрытия границы

Четверг, 27 августа 2020, 18:20

Правительство Украины представило разъяснения относительно запрета на въезд для отдельных категорий иностранных граждан, который начнет действовать с 29 августа. Из них следует, что перечень исключений расширится.

Как сообщает "Европейская правда", уточнения в своем Telegram-канале обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в четверг правительство решило на месяц ограничить въезд иностранцев в Украину - чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Согласно пояснению Кабмина, опубликованному премьером, правительство решило расширить список тех, кому разрешат въезд. В частности, в него добавят иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

 

Как анонсировалось ранее, въезд будет разрешен лицам, которые едут через территорию Украины транзитом и предъявят документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток; лицам, обучающимся в Украине или проходящим военную службу в ВСУ; лицам, постоянно проживающим на территории Украины и имеющим соответствующий вид на жительство; беженцам или лицам, нуждающимся в дополнительной защите; дипломатам, работникам консульских учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей или лицам, прибывающим по приглашению МИД Украины.

Въехать смогут также водители и/или члены экипажа грузовых транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры; инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира"; спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях; лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; лица, приезжающие на лечение.

Читайте подробнее: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев



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