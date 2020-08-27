Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин обещает расширить категории иностранцев, которым разрешат въезд после закрытия границы

Четверг, 27 августа 2020, 18:20

Правительство Украины представило разъяснения относительно запрета на въезд для отдельных категорий иностранных граждан, который начнет действовать с 29 августа. Из них следует, что перечень исключений расширится.

Как сообщает "Европейская правда", уточнения в своем Telegram-канале обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в четверг правительство решило на месяц ограничить въезд иностранцев в Украину - чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Согласно пояснению Кабмина, опубликованному премьером, правительство решило расширить список тех, кому разрешат въезд. В частности, в него добавят иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

 

Как анонсировалось ранее, въезд будет разрешен лицам, которые едут через территорию Украины транзитом и предъявят документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток; лицам, обучающимся в Украине или проходящим военную службу в ВСУ; лицам, постоянно проживающим на территории Украины и имеющим соответствующий вид на жительство; беженцам или лицам, нуждающимся в дополнительной защите; дипломатам, работникам консульских учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей или лицам, прибывающим по приглашению МИД Украины.

Въехать смогут также водители и/или члены экипажа грузовых транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры; инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира"; спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях; лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; лица, приезжающие на лечение.

Читайте подробнее: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: