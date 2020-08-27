На Донбасі зберігається тиша, сапери звітують про розмінування - штаб ООС
Четвер, 27 серпня 2020, 18:24
Від початку доби 27 серпня на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил зберігається тиша.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.
Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає".
Деталі: Українські військові звітують, що сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 154 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Українська правда