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На Донбасі зберігається тиша, сапери звітують про розмінування - штаб ООС

Четвер, 27 серпня 2020, 18:24
На Донбасі зберігається тиша, сапери звітують про розмінування - штаб ООС

Від початку доби 27 серпня на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил зберігається тиша.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає".

Деталі: Українські військові звітують, що сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 154 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Українська правда

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