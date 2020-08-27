На Донбассе сохраняется тишина, саперы отчитываются о разминировании - штаб ООС
Четверг, 27 августа 2020, 18:24
С начала суток 27 августа на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется тишина.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.
Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет".
Детали: Украинские военные отчитываются, что саперы за последние сутки разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 154 найденных взрывоопасных предмета.
Украинская правда