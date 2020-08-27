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Путін знову приїхав у Крим: МЗС відреагувало нотою протесту

Четвер, 27 серпня 2020, 23:58

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та Севастополя, який розпочався 27 серпня 2020 року.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: В окупованому Росією Криму Путін був присутній на відкритті нової ділянки автотраси "Таврида". У зв’язку з візитом російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту.

Дослівно: "Україна продовжує розглядати цей візит, як і усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, як грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація. 

Будівництво дороги, як і будь-які інші дії окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити конституційно закріплений статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах".

Українська правда
Теми: МЗСКримокупаціяРосіяПутін


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