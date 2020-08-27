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Путин снова приехал в Крым: МИД отреагировал нотой протеста

Четверг, 27 августа 2020, 23:58
Путин снова приехал в Крым: МИД отреагировал нотой протеста

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный Россией Автономной Республики Крым и Севастополь, который начался 27 августа 2020.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: В оккупированном Россией Крыму Путин присутствовал на открытии нового участка автотрассы "Таврида". В связи с визитом российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.

Дословно: "Украина продолжает рассматривать этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников к временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополь, как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.

Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах".

Украинская правда
Темы: МИДКрымоккупацияРосcияПутин
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