Контакти із Білоруссю поставлені на паузу – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі всі взаємовідносини України із Білоруссю "поставлені на паузу".
Джерело: Кулеба ефірі "Право на владу"
Пряма мова: "У нас зараз всі процеси, всі контакти з Білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу офіційно про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації і лише тоді, коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не нестимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені".
Деталі: За словами міністра, зупинка контактів із Мінськом – це відповідь на дії влади щодо мирних протестувальників.
Кулеба також нагадав, що Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання результатів виборів президента у Білорусі.
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Нагадаємо:
- Вперше в історії Україна вдалася до виклику посла у відносинах з Білоруссю. Цьому передували безпідставні звинувачення України Лукашенком у втручанні у внутрішні справи республіки, а також видача Білоруссю бійців ПВК "Вагнер" Росії попри прохання передати їх Україні.
- Між тим, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.
- Минулого тижня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України підготує пропозиції щодо подальшого розвитку відносин України та Білорусі і направить їх керівництву держави.