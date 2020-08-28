Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі всі взаємовідносини України із Білоруссю "поставлені на паузу".

Джерело: Кулеба ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "У нас зараз всі процеси, всі контакти з Білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу офіційно про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації і лише тоді, коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не нестимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені".

Деталі: За словами міністра, зупинка контактів із Мінськом – це відповідь на дії влади щодо мирних протестувальників.

Кулеба також нагадав, що Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання результатів виборів президента у Білорусі.

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