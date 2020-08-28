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Контакти із Білоруссю поставлено на паузу – Кулеба

П'ятниця, 28 серпня 2020, 01:31
Контакти із Білоруссю поставлено на паузу – Кулеба
Фото: ОП

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі всі взаємовідносини України із Білоруссю "поставлені на паузу".

Джерело: Кулеба ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "У нас зараз всі процеси, всі контакти з Білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу офіційно про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації і лише тоді, коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не нестимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені".

Деталі: За словами міністра, зупинка контактів із Мінськом – це відповідь на дії влади щодо мирних протестувальників. 

Кулеба також нагадав, що Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання результатів виборів президента у Білорусі.  

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Нагадаємо: 

  • Вперше в історії Україна вдалася до виклику посла у відносинах з Білоруссю. Цьому передували безпідставні звинувачення України Лукашенком у втручанні у внутрішні справи республіки, а також видача Білоруссю бійців ПВК "Вагнер" Росії попри прохання передати їх Україні.
  • Між тим, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.
  • Минулого тижня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України підготує пропозиції щодо подальшого розвитку відносин України та Білорусі і направить їх керівництву держави. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьМЗСдипломатичні відносини
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