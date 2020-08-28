Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас все взаимоотношения Украины с Беларусью "поставлены на паузу".

Источник: Кулеба эфире "Право на власть"

Прямая речь: "У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации и только тогда, когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены".

Детали: По словам министра, остановка контактов с Минском – это ответ на действия властей в отношении мирных протестующих.

Кулеба также напомнил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о непризнании результатов выборов президента в Беларуси.

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