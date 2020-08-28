Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас все взаимоотношения Украины с Беларусью "поставлены на паузу".
Источник: Кулеба эфире "Право на власть"
Прямая речь: "У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации и только тогда, когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены".
Детали: По словам министра, остановка контактов с Минском – это ответ на действия властей в отношении мирных протестующих.
Кулеба также напомнил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о непризнании результатов выборов президента в Беларуси.
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Напомним:
- Впервые в истории Украина прибегла к вызову посла в отношениях с Беларусью. Этому предшествовали безосновательные обвинения Украины Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Беларусью бойцов ЧВК "Вагнер" России несмотря на просьбу передать их Украине.
- Между тем, 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования.
- На прошлой неделе сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовит предложения по дальнейшему развитию отношений Украины и Беларуси и направит их руководству государства.