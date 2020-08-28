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Пулеметы, мины и 23 тысячи патронов: СБУ нашла схрон оружия на Донетчине

Пятница, 28 августа 2020, 02:14

В здании старой фермы в Донецкой области Служба безопасности выявила схрон оружия и боеприпасов.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Арсенал обнаружили на ферме в одном из сел Волновахского района.

Сотрудники ведомства изъяли 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6.

 
Фото: СБУ

Кроме того, в здании были спрятаны два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тысячи патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

 
Фото: СБУ

По данным силовиков, оружие еще в 2014-2015 годах спрятали бойцы добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.

"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроили схрон, и целей использования арсенала", – подытожили в СБУ.

 
Фото: СБУ

Украинская правда
Темы: СБУДонецкая областьоружие


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