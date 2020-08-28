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На Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух

П'ятниця, 28 серпня 2020, 06:30
Фото: Думская

В ніч з 27 на 28 серпня на Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух. За повідомленням поліції, вибухнула трансформаторна підстанція, можуть бути загиблі.

Джерело: "Думская

Деталі: Вибух, за словами місцевих, трапився близько опівночі. У житлових будинках, що знаходяться поруч пропала електроенергія. Вони також припускають, що причиною могло стати незаконне вирізання кабелю мисливцями за металом. 

За інформацією правоохоронців, після вибуху трансформаторної підстанції загорілась суха трава. 

 
Фото: Думская

Водночас в ДСНС не виключають, що внаслідок інциденту загинули люди. 

Теми: Одеська областьвибух


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