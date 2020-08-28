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На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

Пятница, 28 августа 2020, 06:30
Фото: Думская

В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По сообщению полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие.

Источник: "Думская"

Детали: Взрыв, по словам местных, произошел около полуночи. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.

По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.

 
Фото: Думкая

В то же время в ГСЧС не исключают, что в результате инцидента погибли люди.

Темы: Одесская областьвзрыв


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