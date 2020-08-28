На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По сообщению полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие.
Источник: "Думская"
Детали: Взрыв, по словам местных, произошел около полуночи. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.
По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области сообщает, что горела трава – и возгорания уже ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
Дословно ГСЧС: "28 августа в 00:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на территории завода по адресу: м. Одеса, ул. Шкодова гора, 1 Подразделения автоматически направились по повышенному рангу вызова "Пожар №3".
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными очагами и помещения трансформаторной подстанции.
В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м2 и в 1:00 объявлен отбой повышенному рангу вызова.
В 2:04 по прибытии к месту вызова бригады РЭС и обесточиванию подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения".