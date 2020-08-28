В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По сообщению полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие.

Источник: "Думская"

Детали: Взрыв, по словам местных, произошел около полуночи. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.

По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.

Фото: Думкая

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области сообщает, что горела трава – и возгорания уже ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Дословно ГСЧС: "28 августа в 00:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на территории завода по адресу: м. Одеса, ул. Шкодова гора, 1 Подразделения автоматически направились по повышенному рангу вызова "Пожар №3".

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание сухой травы и мусора отдельными очагами и помещения трансформаторной подстанции.

В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м2 и в 1:00 объявлен отбой повышенному рангу вызова.

В 2:04 по прибытии к месту вызова бригады РЭС и обесточиванию подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения".