Трамп офіційно погодився вдруге змагатись за крісло президента

Чинний президент США Дональд Трамп погодився змагатись за цю посаду вдруге.

Джерело: The Guardian

Пряма мова: "Мої співвітчизники-американці, сьогодні ввечері, із серцем повним вдячності та безмежного оптимізму, я повністю приймаю пропозицію стати кандидатом на пост президента США".

Деталі: Про це очільник Білого дому оголосив під час з’їзду Республіканської партії.

На відміну від опонентів-демократів, чиї з’їзд був онлайн, республіканці зібрали в залі близько тисячі осіб.

У своєму виступі Трамп зосередився на критиці свого суперника Джо Байдена. Він вважає, що наразі перед американцям постав вибір: рятувати американську мрію чи чи дозволити соціалістам зруйнувати долю США.

Варто зауважити, що Байден не пропагує соціалізм.

Чинний президент також лякав виборців тим, що Байден стане "руйнівником робочих місць" та заявив, що зробив для афроамериканців в США більше, чим будь-який інший президент з часів Авраама Лінкольна (сприяв скасуванню рабства – УП) та Джо Байден за 47 років.

Завершили свій з’їзд республіканці феєрверком.

Post-speech fireworks that say “Trump 2020” pic.twitter.com/KKyLHqE6Ay — Peter Stevenson (@PeterStevenson) August 28, 2020

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