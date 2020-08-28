Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп официально согласился второй раз сражаться за кресло президента

Пятница, 28 августа 2020, 07:19

Действующий президент США Дональд Трамп согласился посоревноваться за эту должность во второй раз.

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США".

Детали: Об этом глава Белого дома объявил во время съезда Республиканской партии.

В отличие от оппонентов-демократов, чей съезд был онлайн, республиканцы собрали в зале около тысячи человек.

В своем выступлении Трамп сосредоточился на критике своего соперника Джо Байдена. Он считает, что сейчас перед избирателями встал выбор: спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США.

Стоит заметить, что Байден не пропагандирует социализм.

Действующий президент также пугал избирателей тем, что Байден станет "разрушителем рабочих мест" и заявил, что сделал для афроамериканцев в США больше, чем любой другой президент со времен Авраама Линкольна (способствовал отмене рабства – УП) и Джо Байден за 47 лет.

Завершили свой съезд республиканцы фейерверком.

Напомним:

  • Выборы президента США состоятся 3 ноября. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: виборыСШАБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба

Новости 27 августа: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси

Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

фотоКива сообщил, что автобус с его людьми расстреляли на трассе под Харьковом

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Минске массово задерживают представителей СМИ

Все новости...
виборы
13 ключей от кабинета президента. Как определить победителя еще до выборов – метод Лихтмана
Глава СБУ хочет запретить включение в избирательные списки тех, кто сотрудничает с Россией
В Беларусь снова прилетел самолет ФСБ России
Последние новости
07:32
Наемники РФ 1 раз нарушили "тишину" из гранатометов – ООС
07:19
Трамп официально согласился второй раз сражаться за кресло президента
06:30
Фото, ВидеоНа Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
05:23
От коронавируса вылечились больше 17 млн больных
04:19
Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business
03:36
Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за COVID-19
03:01
Канада требует от Ирана детального расследования катастрофы самолета МАУ
02:14
ФотоПулеметы, мины и 23 тысячи патронов: СБУ нашла схрон оружия на Донетчине
01:31
Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба
00:56
ФотоЧетыре человека госпитализированы в результате обстрела автобуса на Харьковщине – ОГПУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!