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Трамп официально согласился второй раз сражаться за кресло президента

Пятница, 28 августа 2020, 07:19
Трамп официально согласился второй раз сражаться за кресло президента
Фото: ABC News

Действующий президент США Дональд Трамп согласился посоревноваться за эту должность во второй раз.

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США".

Детали: Об этом глава Белого дома объявил во время съезда Республиканской партии.

В отличие от оппонентов-демократов, чей съезд был онлайн, республиканцы собрали в зале около тысячи человек.

В своем выступлении Трамп сосредоточился на критике своего соперника Джо Байдена. Он считает, что сейчас перед избирателями встал выбор: спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США.

Стоит заметить, что Байден не пропагандирует социализм.

Действующий президент также пугал избирателей тем, что Байден станет "разрушителем рабочих мест" и заявил, что сделал для афроамериканцев в США больше, чем любой другой президент со времен Авраама Линкольна (способствовал отмене рабства – УП) и Джо Байден за 47 лет.

Завершили свой съезд республиканцы фейерверком.

Напомним:

  • Выборы президента США состоятся 3 ноября. 

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ТрампвиборыСШАБайден
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