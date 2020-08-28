Трамп официально согласился второй раз сражаться за кресло президента

Действующий президент США Дональд Трамп согласился посоревноваться за эту должность во второй раз.

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США".

Детали: Об этом глава Белого дома объявил во время съезда Республиканской партии.

В отличие от оппонентов-демократов, чей съезд был онлайн, республиканцы собрали в зале около тысячи человек.

В своем выступлении Трамп сосредоточился на критике своего соперника Джо Байдена. Он считает, что сейчас перед избирателями встал выбор: спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США.

Стоит заметить, что Байден не пропагандирует социализм.

Действующий президент также пугал избирателей тем, что Байден станет "разрушителем рабочих мест" и заявил, что сделал для афроамериканцев в США больше, чем любой другой президент со времен Авраама Линкольна (способствовал отмене рабства – УП) и Джо Байден за 47 лет.

Завершили свой съезд республиканцы фейерверком.

Post-speech fireworks that say “Trump 2020” pic.twitter.com/KKyLHqE6Ay — Peter Stevenson (@PeterStevenson) August 28, 2020

Напомним: