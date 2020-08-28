Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я

П'ятниця, 28 серпня 2020, 08:45

З початку режиму всеосяжного припинення вогню, тобто з 27 липня, 21 бойовик на Донбасі помер і 29 зазнали поранень не з вини українських бійців.

Джерело: командування Операції Об’єднаних сил  

Дослівно штаб: "За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.

З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем.

Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".

Деталі: За даними українських розвідників, "морально психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький" і до цього додається "суттєва неукомплектованість особовим складом".

За твердженням розвідки, окупанти хочуть залучити мирних чоловіків до контрактної служби, але безуспішно: "Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася".

Тому тепер окупаційна влада, вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати 10 тисяч новобранців. Нібито "новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт". Але й це не знайшло підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу.

Теми: ДонбасООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Контакти із Білоруссю поставлено на паузу – Кулеба

Новини 27 серпня: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі

Кабмін вирішив закрити кордон для іноземців ще раніше

фото, оновленоКива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом

Україна підтвердила, що приєдналася до заяви ЄС про нечесність виборів у Білорусі

фото, відео, оновленоУ Мінську масово затримують представників ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС
В уряді пояснили особливості відновлення роботи КПВВ на межі з окупованими землями
Виповнюється місяць, як мовчить важка артилерія на Донбасі - штаб ООС
Останні новини
08:56
Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – теж
08:47
Міністр юстиції Нідерландів вибачився за відсутність соціальної дистанції на своєму весіллі
08:45
Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я
08:11
Штрафи і заборони: у Німеччині затвердили нові заходи проти коронавірусу
08:00
Головні новини четверга і ночі: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі
07:32
Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС
07:19
Трамп офіційно погодився вдруге змагатись за крісло президента
06:30
Фото, ВідеоНа Одеському нафтопереробному заводі пролунав вибух
05:23
Від коронавірусу вилікувались більше 17 млн хворих
04:19
Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!