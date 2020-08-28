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Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я

П'ятниця, 28 серпня 2020, 08:45
Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я

З початку режиму всеосяжного припинення вогню, тобто з 27 липня, 21 бойовик на Донбасі помер і 29 зазнали поранень не з вини українських бійців.

Джерело: командування Операції Об’єднаних сил із посиланням на розвідку

Дослівно штаб: "За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.

З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем.

Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".

Деталі: За даними українських розвідників, "морально психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький" і до цього додається "суттєва неукомплектованість особовим складом".

За твердженням розвідки, окупанти хочуть залучити мирних чоловіків до контрактної служби, але безуспішно: "Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася".

Тому тепер окупаційна влада вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати 10 тисяч новобранців. Нібито "новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт".

Але й це не знайшло підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу, заявляє розвідка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСрозвідкаперемир’я
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