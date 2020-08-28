Разведка: Боевики на Донбассе несут небоевые потери и во время перемирия

С начала режима всеобъемлющего прекращения огня, то есть с 27 июля, 21 боевик на Донбассе умер и 29 получили ранения не по вине украинских бойцов.

Источник: командование Операции Объединенных сил со ссылкой на разведку

Дословно штаб: "По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава.

С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля враждебные подразделения потеряли 21 человек погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем.

Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы".

Детали: По данным украинских разведчиков, "морально психологическое состояние во враждебных подразделениях крайне низкое" и к этому добавляется "существенная неукомплектованность личным составом".

По утверждению разведки, оккупанты хотят привлечь мирных мужчин к контрактной службе, но безуспешно: "Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась".

Поэтому теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10 тысяч новобранцев. Якобы "новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ".

Но и это не нашло поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, заявляет разведка.