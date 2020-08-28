Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фінляндія заборонила в’їзд збирачам ягід з України

П'ятниця, 28 серпня 2020, 09:18

Уряд Фінляндії запровадив обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не входять до ЄС, і мають погану епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно торкнеться, зокрема, українських збирачів ягід.

У списку дозволених країн, громадяни яких можуть приїжджати на роботи зі збирання ягід, тепер залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

Як і раніше іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники.

На пункті пропуску Прикордонна служба при необхідності зв'язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку виключень. 

За даними численних джерел "Європейської правди", ці обмеження вводяться урядом з метою запобігти масовому паломництву в Україні хасидів для святкування Рош Ха-Шана, який цього року відзначається 19-20 вересня.

Детальніше про ці обмеження читайте у статті - Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців

Теми: ФінляндіяУкраїнакоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – на першому місці

Контакти із Білоруссю поставлено на паузу – Кулеба

Новини 27 серпня: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі

Кабмін вирішив закрити кордон для іноземців ще раніше

фото, оновленоКива повідомив, що автобус з його людьми розстріляли на трасі під Харковом

Україна підтвердила, що приєдналася до заяви ЄС про нечесність виборів у Білорусі

Усі новини...
Фінляндія
Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через COVID-19
Фінська ТРК виправила карту з "російським" Кримом після скарги українського посольства
Фінляндія повертає обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів та Андорри
Останні новини
10:00
Фонд гарантування знову спробує продати олійні активи "Дельта Банку"
09:39
Прем'єр Японії йде у відставку – ЗМІ
09:25
відеоЗіткнення патрулів США і РФ у Сирії: Пентагон звинуватив росіян в агресії
09:18
Фінляндія заборонила в’їзд збирачам ягід з України
08:56
Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – на першому місці
08:47
Міністр юстиції Нідерландів вибачився за відсутність соціальної дистанції на своєму весіллі
08:45
Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я
08:11
Штрафи і заборони: у Німеччині затвердили нові заходи проти коронавірусу
08:00
Головні новини четверга і ночі: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі
07:32
Найманці РФ 1 раз порушили "тишу" із гранатометів – ООС
Усі новини...