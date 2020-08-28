Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины

Правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно затронет, в частности, украинских сборщиков.

В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Напомним, в ночь на 28 августа вступил в силу запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан. В то же время правительство прописало ряд исключений.

По данным многочисленных источников "Европейской правды", эти ограничения вводятся правительством с целью предотвращения массовому паломничеству в Украине хасидов для празднования Рош Ха-Шана, который в этом году отмечается 19-20 сентября.

Подробнее об этих ограничениях читайте в статье - Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев.