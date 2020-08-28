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Премьер Японии собирается уйти в отставку – СМИ

Пятница, 28 августа 2020, 09:39

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем.

Источник: kyodonews, nhk

Детали: Источник в правящей Либерально-демократической партии сообщил о намерении Абэ СМИ.

Премьер Японии должен встретиться в пятницу с прессой на пресс-конференции, где он объявит о своем решении.

Абэ занимает пост премьер-министра Японии с декабря 2012 года. Также он пребывал на этом посту в период с 2006 по 2007 год.

В СМИ отмечают, что он оставался на высшем правительственном посту в течение самого длительного непрерывного срока в истории Японии.

За последние две недели Абэ дважды посещал больницу.

Темы: Японияпремьер


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