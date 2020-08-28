Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что уходит со своего поста из-за проблем со здоровьем.

Источник: CNN, kyodonews, nhk

Прямая речь: "Я принял решение уйти с поста премьера-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии".

Детали: Премьер Японии встретился в пятницу с прессой на пресс-конференции, где и объявил о своем решении.

Абэ пояснил, что его здоровье стало ухудшаться с середины июля, и он нуждается в курсе лечения, хотя и получает новые и более эффективные лекарства.

Он отказался cказать, кто бы мог стать его преемником на посту премьера.

Абэ занимает пост премьер-министра Японии с декабря 2012 года. Также он пребывал на этом посту в период с 2006 по 2007 год. Сейчас ему 65 лет.

В СМИ отмечают, что он оставался на высшем правительственном посту в течение самого длительного непрерывного срока в истории Японии.

За последние две недели Абэ дважды посещал больницу.