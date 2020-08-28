Чиновника ДСНС затримали на вимаганні 70 тисяч доларів

Служба безпеки повідомила про затримання у столиці посадовця Держслужби з надзвичайних ситуацій за вимагання 70 тисяч доларів з підприємця за видачу дозвільної документації.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за видачу експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту площею у понад 5 тисяч квадратних метрів. Зловмисник залучив до оборудки двох знайомих як посередників".

Деталі: Співробітники СБУ задокументували передачу посередникам першої частини хабара у розмірі 10 тисяч доларів та затримали їх поблизу ресторану в центрі Києва після отримання решти суми.

Чиновника ДСНС затримали у робочому кабінеті, у нього виявили $1,2 тисячі з першого "траншу".

Наразі відбуваються обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів провадження.

Планується повідомити затриманим про підозру у вчиненні злочинів за ч.4 ст.368, ч. 2 ст.368-4 та ч.1 ст.369 ККУ, та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.