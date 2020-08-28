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Чиновника ГЧСС задержали на вымогательстве 70 тысяч долларов

Пятница, 28 августа 2020, 10:23

Служба безопасности сообщила о задержании в столице чиновника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям за вымогательство 70 тысяч долларов с предпринимателя за выдачу разрешительной документации.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за выдачу экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта площадью более 5 тысяч квадратных метров. Злоумышленник привлек к сделке двух знакомых как посредников".

Детали: Сотрудники СБУ задокументировали передачу посредникам первой части взятки в размере 10 000 долларов и задержали их вблизи ресторана в центре Киева после получения оставшейся суммы.

Чиновника ГСЧС задержали в рабочем кабинете, у него обнаружили $1,2 тысячи из первого "транша".

Сейчас проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов производства.

Планируется сообщить задержанным о подозрении в совершении преступлений по ч.4 ст.368, ч. 2 ст.368-4 и ч.1 ст.369 УК, и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда
Темы: СБУГСЧСвзятка


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