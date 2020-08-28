Глава МЗС Литви не виключає вторгнення Росії у Білорусь

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Євросоюз не може виключати ймовірного вторгнення Росії в Білорусь і повинен надіслати Москві відповідний сигнал.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Лінкявічюс сказав у п’ятницю в Берліні перед початком неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, де буде обговорюватись ситуація в білорусі.

За його словами, міністри на зустрічі повинні надіслати сигнал Росії, що вона не може вторгнутися у Білорусь.

"Ми вчора бачили знову заяви про можливі резервні сили, готові до відправки. Цього наразі не трапилося, але ми не можемо виключати цього вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться під прикриттям договірних зобов'язань", - сказав литовський міністр.

Він підкреслив, що "немає юридичних, військових чи практичних підстав" для військової інтервенції Росії. "Тому важливо надіслали відповідний сигнал", - зазначив Лінкявічюс.

Він підкреслив, що не бачить підстав для зміни політики ЄС щодо Росії.

"Ми повинні зберігати тиск і санкції, тому що причини, з яких були запроваджені санкції, не зникли", - сказав міністр.

Звернення до Росії від посадовців НАТО і ЄС надійшли після того, як у четвер президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Він додав, що у розмові з Лукашенком вони дійшли згоди, що наразі такої необхідності немає, і висловив сподівання, що вона не виникне.