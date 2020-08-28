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Глава МИД Литвы не исключает вторжение России в Беларусь

Пятница, 28 августа 2020, 10:35

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что Евросоюз не может исключать возможного вторжения России в Беларусь и должен направить Москве соответствующий сигнал.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Линкявичюс сказал в пятницу в Берлине перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, где будет обсуждаться ситуация в Беларуси.

По его словам, министры на встрече должны послать сигнал России, что она не может вторгнуться в Беларусь.

"Мы вчера видели снова заявления о возможных резервных силах, готовых к отправке. Этого пока не произошло, но мы не можем исключать этого вторжения, которое, вероятно, состоится под прикрытием договорных обязательств", - сказал литовский министр.

Он подчеркнул, что "нет юридических, военных или практических оснований" для военной интервенции России. "Поэтому важно отправить соответствующий сигнал", - отметил Линкявичюс.

Он подчеркнул, что не видит оснований для изменения политики ЕС в отношении России.

"Мы должны сохранять давление и санкции, потому что причины, по которым были введены санкции, не исчезли", - сказал министр.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 27 августа, предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Обращение к России от должностных лиц НАТО и ЕС поступили после того, как в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Он добавил, что в разговоре с Лукашенко они решили, что пока такой необходимости нет, и выразил надежду, что она не возникнет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcияЛитва
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