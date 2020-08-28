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МЗС: Втручання Росії у справи Білорусі є неприпустимим

П'ятниця, 28 серпня 2020, 10:58
МЗС: Втручання Росії у справи Білорусі є неприпустимим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вважає неприпустимим втручання Росії у справи Білорусі і сама не планує такого втручання. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав на брифінгу у Києві у п’ятницю.

"Україна вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання у ситуацію в Білорусі", - сказав міністр, додавши, що насамперед йдеться про втручання РФ і ОДКБ, де Росія відіграє провідну роль.

Він запевнив, що Україна сама не планує втручатися у справи сусідньої держави. 

"Ми жодним чином не плануємо втручатися у внутрішні справи Білорусі. Ми ніколи цього не робили і не плануємо", - сказав він. 

Кулеба розповів, що українські посадовці цього тижня провели низку зустрічей з міжнародними партнерами, зокрема з США і Німеччини, де обговорили питання Білорусі. 

"Позиція України синхронізована з партнерами з ЄС і США. Ми будемо скоординовано працювати, щоб ситуація в Білорусі була стабілізована", - сказав міністр.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 27 серпня, застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі. 

Звернення до Росії від посадових осіб НАТО і ЄС надійшли після того, як президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Теми: БілорусьРосіяМЗСКулеба Дмитро
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