Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД: Вмешательство России в дела Беларуси недопустимо

Пятница, 28 августа 2020, 10:58

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина считает недопустимым вмешательство России в дела Беларуси и сама не планирует такого вмешательства.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на брифинге в Киеве в пятницу.

"Украина считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси", - сказал министр, добавив, что прежде всего речь идет о вмешательстве РФ и ОДКБ, где Россия играет ведущую роль.

Он заверил, что Украина сама не планирует вмешиваться в дела соседнего государства.

"Мы никоим образом не планируем вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Мы никогда этого не делали и не планируем", - сказал он.

Кулеба рассказал, что украинские чиновники на этой неделе провели ряд встреч с международными партнерами, в частности из США и Германии, где обсудили вопросы Беларуси.

"Позиция Украины синхронизирована с партнерами из ЕС и США. Мы будем скоординировано работать, чтобы ситуация в Беларуси стабилизировалась", - сказал министр.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 27 августа, предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Обращение к России от должностных лиц НАТО и ЕС поступили после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Темы: БеларусьРосcияМИДКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: Кабмин не рассматривает возможность повторного введения жесткого локдауна

Украина имеет новый антирекорд больных COVID, Киев – на первом месте

Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба

Новости 27 августа: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси

Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

фотоКива сообщил, что автобус с его людьми расстреляли на трассе под Харьковом

Все новости...
Беларусь
Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью – Кулеба
Глава МИД Литвы не исключает вторжение России в Беларусь
Контакты с Беларусью поставлены на паузу – Кулеба
Последние новости
11:39
Цифровой ИНН и шеринг документов: Федоров анонсировал новые услуги в "Дії"
11:23
Курс валют на 28 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:21
Погода в последние летние выходные порадует теплом
11:05
Сколько одноразовых масок понадобится ученику на один день – объясняет Минздрав
10:58
МИД: Вмешательство России в дела Беларуси недопустимо
10:55
видеоНовые Санжары дубль 2: разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана
10:37
Украина обсудила с США сотрудничество по обновлению подвижного состава УЗ
10:35
Глава МИД Литвы не исключает вторжение России в Беларусь
10:23
фото, видеоЧиновника ГЧСС задержали на вымогательстве 70 тысяч долларов
10:22
Коронавирус: Кабмин не рассматривает возможность повторного введения жесткого локдауна
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!