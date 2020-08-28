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МИД: Вмешательство России в дела Беларуси недопустимо

Пятница, 28 августа 2020, 10:58
МИД: Вмешательство России в дела Беларуси недопустимо

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина считает недопустимым вмешательство России в дела Беларуси и сама не планирует такого вмешательства.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на брифинге в Киеве в пятницу.

"Украина считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси", - сказал министр, добавив, что прежде всего речь идет о вмешательстве РФ и ОДКБ, где Россия играет ведущую роль.

Он заверил, что Украина сама не планирует вмешиваться в дела соседнего государства.

"Мы никоим образом не планируем вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Мы никогда этого не делали и не планируем", - сказал он.

Кулеба рассказал, что украинские чиновники на этой неделе провели ряд встреч с международными партнерами, в частности из США и Германии, где обсудили вопросы Беларуси.

"Позиция Украины синхронизирована с партнерами из ЕС и США. Мы будем скоординировано работать, чтобы ситуация в Беларуси стабилизировалась", - сказал министр.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 27 августа, предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Обращение к России от должностных лиц НАТО и ЕС поступили после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Темы: БеларусьРосcияМИДКулеба Дмитрий
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