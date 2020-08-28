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Погода в останні літні вихідні потішить теплом

П'ятниця, 28 серпня 2020, 11:21
Наталія Негрей

Найближчої доби, 29 серпня, погоду в Україні визначатиме сухе тепле повітря з південного заходу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу по всій Україні - без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°; вдень у північній частині та східних областях 24-29°, на решті території 27-32°.

У Києві 29 серпня - без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

У неділю в Україні опадів також не очікується. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі в східних областях 11-16°, на решті території 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, на півдні країни до 36°.

У столиці 30 серпня - без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Додатково: 28 серпня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-25​​°, в Дніпрі в межах Києва 21°.

Теми: погода


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