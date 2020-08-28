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Погода в последние летние выходные порадует теплом

Пятница, 28 августа 2020, 11:21
Наталья Негрей

В ближайшие сутки, 29 августа, погоду в Украине будет определять сухой теплый воздух с юго-запада.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу по всей Украине - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°; днем в северной части и восточных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве 29 августа - без осадков; температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

В воскресенье в Украине осадков также не ожидается. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью в восточных областях 11-16°, на остальной территории 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, на юге страны до 36°.

В столице 30 августа - без осадков. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Дополнительно: 28 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Темы: погода


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